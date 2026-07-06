Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
Във вторник в „Твоят ден” ще видите:
Скандалът около полетите на Пеевски – възможна ли е манипулация на записите с данни за пътниците? И действат ли реално санкциите „Магнитски“ в България?
Вълна от бомбени заплахи в съдилища, болници и държавни институции - кой стои зад атаките и има ли пробив в системите за сигурност?
НАТО пред исторически обрат в Анкара - започва двудневният форум, който може да пренареди бъдещето на алианса и глобалната сигурност.
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Ивета Костадинова
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