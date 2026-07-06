Във вторник в „Твоят ден” ще видите:

Скандалът около полетите на Пеевски – възможна ли е манипулация на записите с данни за пътниците? И действат ли реално санкциите „Магнитски“ в България?

Вълна от бомбени заплахи в съдилища, болници и държавни институции - кой стои зад атаките и има ли пробив в системите за сигурност?

НАТО пред исторически обрат в Анкара - започва двудневният форум, който може да пренареди бъдещето на алианса и глобалната сигурност.

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Ивета Костадинова