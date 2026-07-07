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Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Хайдутките от Самоков и семейство Елбетицови от Варна.
В третата си игра, Хайдутките отново имаха силен старт и след като взеха първите два рунда поведоха в резултата. Елбетицови обаче успяха да откраднат в трети рунд, а след като спечелиха и четвърти задминаха Хайдутките по точки. В петия решаващ рунд първи разкриваха Хайдутките. Елбетицови имаха последна възможност да откраднат точките и да вземат играта. Те успяха да разкрият отговор и елиминираха Хайдутките с 398:144 точки.
В първия си опит в „Бързи пари“ събраха 60 точки, което им спечели 511,29 € от този епизод.
Днес Елбетицови ще посрещнат семейство Рахови от Горна Оряховица.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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