-
„SOS Разтребители“ променя света на едно малко момиче
-
Рахови се изправят срещу Елбетицови в "Семейни войни"
-
„Пресечна точка”: Какво се случва в морските ни курорти и колко трябва да е майчинството втората година
-
„На кафе“ с Мира Радева, Ажда и Мустафа Чаушеви, Андон и Алпер
-
Вихър от емоции в края на първия сезон на „SOS Разтребители“
-
Сблъсък на амбиции и кулинарни умения в новия сезон на „Черешката на тортата“
Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Илия Мингов от Гоце Делчев.
Илия започна играта си с кутия номер 23. Още с първата оферта Банкерът му даде възможност да я смени и той избра номер 17. След това отказа оферти от 1000 € и 1500 €, както и още две възможности за смяна, като реши да остане с кутията си. На финала Илия беше оставил кутията, с която излезе, номер 23 и избраната от него номер 17. В едната се криеха 500 €, а в другата – 15 000 €. Банкерът предложи оферта от 3999 €, която Илия прие, залагайки на сигурна печалба. Накрая разбра, че е заменил 15 000 €, които се криеха в номер 23 за 500 €, които откри в своята кутия 17. Въпреки грешното решение в началото, Илия сключи сделка с Банкера в правилния момент и успя да прибере печалба от 3999 €.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни