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Емоционални изповеди и помощ за хора от цяло село предстоят във финалния епизод от 20:00 ч. по NOVA
Последната мисия за сезона отвежда „SOS Разтребители“ във врачанското село Лиляче, което е сериозно засегнато от наводнение. Там екипът ще помогне на малко момиченце, което живее в изключително тежки условия. Водещият Даниел Бачорски и неговите професионалисти ще бъдат разтърсени от видяното, затова освен обичайната си дейност, те ще се постараят да облагородят максимално къщата на семейството. Работата на обекта е много, но разтребителите са мотивирани от желанието да върнат усмивката на детето.
Енергичната компания няма да остане незабелязана от активните жители на селото, които ще помолят за съдействие в почистването на места, пострадали след скорошните наводнения в района. Къща след къща, безстрашният супер екип ще стигне и до природната забележителност Божия мост.
Какви препятствия и трудности предстоят? Не пропускайте да видите тази вечер от 20:00 ч. във финалния епизод на „SOS Разтребители“ по NOVA.
Следете всичко интересно около „SOS Разтребители“ на официалната Facebook страница, в Instagram и TikTok, както и на сайта на предаването.Редактор: Райна Аврамова
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