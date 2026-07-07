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Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
В сряда Людмил Иванов за любовта си към екстремните спортове.
Джуджи ще ни отведе до пещерата с раковините в Англия.
Най-забавните видеа от социалните мрежи в рубриката на Ники Станоев.
Морски приключения със Здравко от Big Brother.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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