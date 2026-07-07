В сряда Людмил Иванов за любовта си към екстремните спортове.

Джуджи ще ни отведе до пещерата с раковините в Англия.

Най-забавните видеа от социалните мрежи в рубриката на Ники Станоев.

Морски приключения със Здравко от Big Brother.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова