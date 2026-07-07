В „Социална мрежа” на 8 юли от 15:20 ч. очаквайте:

Ръстът на кредитите започва да се забавя. Инфлационните процеси поставят въпрос пред домакинствата - подходящ ли е моментът за заем?

Революционна разработка на института „Инсаит“ прогнозира риска от горски пожари с изключителна прецизност. Как системата може да подпомогне стратегическия подход в борбата с огнената стихия?

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Ивета Костадинова