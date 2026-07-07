Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева” след новините в 17 часа
В сряда в „Денят на живо с Наделина Анева” ще видите:
Спорните ВИП полети и промените в Изборния кодекс - в студиото юристът Петър Славов.
И още: Психопрофил на насилника - кои са първите признаци за проблем и как да ги разпознаем. Гост - криминалният психолог доц. Неделчо Стойчев.
Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.Редактор: Ивета Костадинова
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