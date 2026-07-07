В сряда в „Денят на живо с Наделина Анева” ще видите:

Спорните ВИП полети и промените в Изборния кодекс - в студиото юристът Петър Славов.

И още: Психопрофил на насилника - кои са първите признаци за проблем и как да ги разпознаем. Гост - криминалният психолог доц. Неделчо Стойчев.

Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.

Редактор: Ивета Костадинова