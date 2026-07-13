Във вторник в „Твоят ден” ще видите:

България е готова да подкрепи новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Какви мерки включва той и може ли да промени хода на войната между Москва и Киев?

Кога ще бъде екстрадиран у нас Стоян Мавродиев и какво показва разследването срещу бившия шеф на Българската банка за развитие?

Изгодно ли е да почиваш в България? Какво е мястото на страната ни сред останалите европейски дестинации?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Никола Тунев