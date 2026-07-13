Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
Във вторник в „Твоят ден” ще видите:
България е готова да подкрепи новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Какви мерки включва той и може ли да промени хода на войната между Москва и Киев?
Кога ще бъде екстрадиран у нас Стоян Мавродиев и какво показва разследването срещу бившия шеф на Българската банка за развитие?
Изгодно ли е да почиваш в България? Какво е мястото на страната ни сред останалите европейски дестинации?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Никола Тунев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни