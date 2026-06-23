Мощна буря оцвети в кървавочервено небето над Челябинск. Видео, заснето край курортния руски град Миас, разкри впечатляващата гледка. Над региона премина мощна буря с проливни дъждове и гръмотевици, които предизвикаха необичайното оцветяване на небето, посочват експерти.

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Лошо време с порои обхвана няколко руски региона през изминалата седмица. В Москва над части от мегаполиса само за няколко часа падна количество дъжд, което е равно на половината от месечния валеж, припомнят метеоролози.

Редактор: Станимира Шикова