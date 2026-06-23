Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Десетки посрещнаха слънцето на Бегликташ (ВИДЕО)
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„Картография“: Какво се крие отвъд стереотипите за Ирак
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Как да приготвим традиционен полски бигос?
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Създадоха първата българска програма за обучение на служители за работа с изкуствен интелект
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Аспержите като мисия: Млади фермери превръщат екзотичния зеленчук в успешен бизнес
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Как двама младежи превърнаха проблемите по софийските улици в гражданска акция
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Портал към безсмъртието: Тайните на тракийския храм край Старосел
Над региона премина мощна буря с проливни дъждове и гръмотевици
Мощна буря оцвети в кървавочервено небето над Челябинск. Видео, заснето край курортния руски град Миас, разкри впечатляващата гледка. Над региона премина мощна буря с проливни дъждове и гръмотевици, които предизвикаха необичайното оцветяване на небето, посочват експерти.
„Цветна“ нощ: Полярно сияние огря Европа, включително България (ВИДЕО)
Лошо време с порои обхвана няколко руски региона през изминалата седмица. В Москва над части от мегаполиса само за няколко часа падна количество дъжд, което е равно на половината от месечния валеж, припомнят метеоролози.Редактор: Станимира Шикова
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