В зоопарка в Копенхаген се роди малко жирафче. То е третото жирафче, родено там от март насам.

По време на раждането служители на зоопарка се намесиха, тъй като жирафчето е било покрито с околоплодна мембрана и не е можело да диша. След реакцията на ветеринарите малкото е започнало да диша самостоятелно и е в добро състояние. В момента то е заедно с майка си в отделно заграждение.

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген (ВИДЕО)

От зоопарка посочиха, че раждането е важно, тъй като популацията на жирафите в дивата природа продължава да намалява. Подобни програми могат да помогнат за опазването на вида в бъдеще.

Редактор: Цвета Лазаркова