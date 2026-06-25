Снимка: БГНЕС, EPA/Sebastian Elias Uth DENMARK OUT
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То е третото от март насам
В зоопарка в Копенхаген се роди малко жирафче. То е третото жирафче, родено там от март насам.
По време на раждането служители на зоопарка се намесиха, тъй като жирафчето е било покрито с околоплодна мембрана и не е можело да диша. След реакцията на ветеринарите малкото е започнало да диша самостоятелно и е в добро състояние. В момента то е заедно с майка си в отделно заграждение.
Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген (ВИДЕО)
От зоопарка посочиха, че раждането е важно, тъй като популацията на жирафите в дивата природа продължава да намалява. Подобни програми могат да помогнат за опазването на вида в бъдеще.Редактор: Цвета Лазаркова
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