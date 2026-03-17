Малките и майките им са в добро състояние, очакват се още нови попълнения
Жирафче и слонче се родиха в зоологическата градина в Копенхаген с разлика от само два дни. По информация от управата на зоопарка и двете малки, както и техните майки, са в добро здравословно състояние.
Вече е ясно, че слончето е мъжко, докато полът на жирафчето все още не е известен. Новороденото жирафче е първото от няколко предстоящи раждания в Копенхаген – още два женски жирафа в зоопарка очакват малки.
Това е вълнуващо събитие за парка, като се има предвид, че последното раждане на слон в датската столица е било през 2024 година.Редактор: Мария Барабашка
