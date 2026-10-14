Валийството в Истанбул обяви утрешния 15 октомври за неучебен ден заради проливните дъждове, които наводниха мегаполиса и станаха причина за проблеми с транспорта. Наред с това част от гражданите ще могат да ползват еднодневен отпуск, а от 21:00 часа тази вечер се въведежда забрана на превозни средства с две колела до второ нареждане.

От местната управа заявиха, че ще осигурят административен отпуск за всички инвалиди, ветерани, бременни и майки с деца под осем години, които работят в обществени институции, предаде кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Проливни дъждове наводниха Истанбул, улици и подлези са под вода (ВИДЕО)

İstanbulda sel #yağmur #sel #istanbultrafiği #magdur #ayazaga https://t.co/WH5McqtquJ — Pavema (@Pavema99) October 14, 2026

Жените, които имат деца с увреждания под осем години обаче, ще бъдат в отпуска без значение от сектора, в който са заети.

İstanbul Başakşehir Olimpiyat stadı önü.. Sel gidiyor, mecbur olmayan dışarı çıkmasın... #yağmur https://t.co/aZx7pm2I2d — Zeki Bahçe (@zekibahce) October 14, 2026

Дъждът в Истанбул заля пътищата, засегна три моста и създаде транспортен хаос. В района на Саръйер бяха наводнени болница и къщи. По информация на в. "Миллийет" към този час на терен работят 378 спешни и пет спасителни екипа. Най-много дъждове са паданали в района на Бейкоз и Саръйер.

Редактор: Никола Тунев