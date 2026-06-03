Иво Димчев признава, че по принцип е притеснителен човек, въпреки че не дава такъв вид. Това е и причината, борейки своята собствена притеснителност, скромност и суета, когато е на сцената да не започва да пее веднага. „Разхождам се сред публиката, пея си акапелно, разговарям с хората. Създавам непринудена обстановка. Все едно сме си вкъщи.“

След една седмица на 10 юни в Античния театър в Пловдив предстои спектакълът „Една вечер с Иво Димчев“ и неговия бенд.

„Подготвил съм за феновете си няколко хиляди златни помпона. Те всъщност са от един мой спектакъл – Di/Strauss Technique, който направих във Виена, миналата година и който играя и сега на много европейски фестивали. Написах 10 леконравни песни по популярни мелодии на Йохан Щраус. Те имат и много лесни хореографии с помпони, ветрила и червени ленти. Аз обучавам публиката да играе тези хореографии и да пее песните. Има и голям екран, на който са изписани и текстовете.

С моя прекрасен бенд пътуваме из различни фестивали по света, те ще бъдат с мен и в Пловдив. Довечера ще имаме концерт и в „Строежа“. А на 16 юни предстои да изпълня Di/Strauss Technique в София във VIDAS ART ARENA.“

Иво Димчев признава, че най-много е мързелувал след финала на „Като две капки вода“. „Три месеца лягах и ставах с образите в шоуто. Когато свърши, лежах в леглото толкова щастлив, че успях да изляза от зоната си на комфорт. Да вляза в тези толкова различни 12 образа изискваше голяма концентрация.“

На 12 декември в Зала 1 на НДК предстои юбилейният концерт на Иво Димчев по случай неговата 50 годишнина.

На каква възраст Иво Димчев започва да пише песните си, как се е подготвял за имитациите си в „Капките“, колко пъти е бил кавалер на абитуриентски балове, какво място заемат Нети и актрисата Елена Атанасова в живота му и открил ли е вече любовта на живота си, гледайте във видеото.

Редактор: Боряна Димитрова