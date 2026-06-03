На снимачната площадка Деси Жаблянова се срещна с едно от главните действащи лица в сериала – актрисата Христина Джурова, която играе главната роля в криминалната драма „Дъждът оставя следи“. Тя влиза в образа на млад следовател, с амбицията да докаже, че стига да искаш, може да направиш всичко.

Сенки от миналото връхлитат настоящето в новите епизоди на „Дъждът оставя следи“

„Моята героиня е много смело, мъжко момиче. Разбира се, има своите притеснения, колебания и страхове. Все пак е жена и е по-емоционална. Но е много умна и е много добра в професията си. Въпреки че в сериала е новобранец и до момента се занимава с по-дребни престъпления, мечтата ѝ е да поеме по-сериозен случай. Такъв, който да провокира мислите и логиката ѝ. В такива моменти казваме: „Внимавай какво си пожелаваш, защото то се случва!“ Ще видим дали тя успява да се справи със задачата си. Харесвам, че тя истински обича работата си и иска да има справедливост. Иска да хване виновните и те са си понесат последствията. Би било прекрасно да има повече такива хора в нашето общество, независимо с каква професия се занимават. Не мога да кажа, че съм проучила целия обем от работата на един разследващ полицай. Но срещата ми с криминалния психолог Росен Йорданов беше много полезна и интересна. Самата аз на 18 имах желания да уча криминална психология.

Деси разговаря и с друга любима актриса в сериала – Ана Пападопулу, която играе ролята на жена на мутра от едно време.

Новият български сериал „Дъждът оставя следи“ спечели зрителите

„Моята героиня се казва Глория, тя е любовница на убития във филма. Има една интересна завръзка около нея и нейния син. В случая тя защитава живота му и затова оправдавам нейните постъпки. За мен сериалът носи посланието, че трябва да помним миналото си и да не повтаряме грешките си. Самата аз се подготвям като научавам перфектно текста, защото дори когато се промени на терен, ти знаеш какво правиш. За мен е много интересно да работя с Петър Вълчанов и с Кристина Грозева, защото тя наистина обичат да правят промени. За мен е много голямо предизвикателство тази първа среща с тях и бих работил отново с тях с огромно удоволствие. Имат много интересен подход. Винаги е в плюс да има разбирателство със сценаристи и режисьори. Лично аз, бидейки театрална актриса в по-голямата част от живота си, съм свикнала да спазвам дословно думите. Но когато и режисьора счита, че е по-добре нещо да се промени, съм склонна да променям.“

Не пропускайте трети и четвърти епизод от криминалната поредица “Дъждът оставя следи” – сряда и четвъртък от 21:00 ч. по NOVA.

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Редактор: Боряна Димитрова