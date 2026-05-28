NOVA представи най-новия български сериал „Дъждът оставя следи“, който снощи отведе зрителите в мистични кътчета на Рилския манастир. Неразгадано убийство от близкото минало пресече пътищата на двама следователи, в чиито роли влизат Христина Джурова и Герасим Георгиев-Геро, в търсене на истината. Официалните пийпълметрични данни сочат, че стартът на поредицата е гледан от повече от една четвърт от зрителите в активна възраст (18-59 г.). С аудиторен дял от над 25%, новият български сериал е с близо 60% по-висок аудиторен дял спрямо втората телевизия в класацията.

Тази вечер предстои вторият епизод на криминалната драма, в който разследването на инспектор Обретенова продължава. Тя ще попадне на нова следа около убийството, която отново ще я срещне с опитния следовател Борислав Андреев-Фишер в София. Отец Климент също няма да стои безучастен – той ще потърси отговори в манастирската библиотека, а разкритията му ще доведат до остри разговори с другите монаси.

