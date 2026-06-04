Защо решава да дари голямата награда, какви емоции е предизвикало участието му в любимото шоу за имитации и каква музикална изненада готви за феновете си?

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„Беше невероятно да излезеш на сцената пред 12 хиляди души, които да крещят името ти. Цялата „Арена 8888 София“ беше пълна и беше огромно удоволствие за мен. Безумно съм благодарен на публиката и на зрителите за подкрепата“, сподели Дънди.

Относно решението му да дари наградата си пояснява, че самият той е една идея „по-аналогов тип човек“. „Обичам да карам коли с големи бензинови двигатели. Разбирам, че е непрактично, а автомобилът, който спечелих е доста по-хубав от моя. По-модерен е и изглежда впечатляващо. Но най-важното е да сме живи и здрави. Реших да даря наградата си като дан в моето полезрение да не виждам хора, приятели, роднини или познати с тази съвременна болест на века. А и се надявам моят приятел да се оправи!“

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Дънди разказва, че с останалите участници са се сприятелили и в никакъв случай не е имало зверска конкуренция помежду им. Според него това, което му е помогнало да спечели е именно това, че не се е стремил към победата. „За мен важното беше да се насладя и да се забавлявам в процеса. Аз не се подценявам, знам качествата си и какво мога. Но в главата ми никога не е било заложено, че съм в състезание и че трябва да стана първи. Просто правех каквото мога, хвърлях се и ако стане – стане.“

Дънди споделя, че първият човек, който му се обажда след първия лайв е Краси Радков с много хубави думи за изпълнението му. Алекс, от своя страна, е имала предчувствие за победата му. „Казах ѝ, че ако спечеля, ще даря наградата!“. Признава, че е имал голямо желание да участва във формата. „Когато Кико ми се обади, за да ме покани, в главата ми се въртеше дали кракът ми ще се е оправил, за да мога да се представя добре на сцената. До ден днешен се боря с този тендинит на ахилеса. Някои от най-добрите физиотерапевти ми помагат. По време на цялото предаване имах проблеми, но избутах дори на куц крак.“

Повече за любовта към музиката и проекта – собствена музикална група с името „Паникатак“ и още много забавни истории от живота му, гледайте във видеото.

Официалният подкаст на любимото шоуто за имитации - “Капките Podcast” можете да гледате в Vbox7, Nova Play и YouTube.

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Редактор: Боряна Димитрова