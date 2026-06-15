Роботи лектори обясняват на публиката как да живее по-дълго и как да има по-добро здраве. Това ще се случи на 23 юни в рамките на тазгодишното издание на WEBIT, което ще се състои в НДК.

В студиото на „Здравей, България“ гостува Пламен Русев, предприемач, инвеститор и основател на WEBIT, който разказа повече за предстоящото събитие.

„Преди 8 години защитих докторантура „Изкуственият интелект в здравеопазването“ и дори аз не съм си представял, че на сцената на WEBIT робот и холограма ще говорят за това как хората да живеят по-добре, по-здравословно и по-дълголетно. Конкретни, точни и ясни указания дават роботите. Благодарение на това и на цялата иновация в здравеопазването, ние наистина ще живеем по-дълго и здравословно“, разказва Пламен Русев и споделя, че другата важна тема, за която ще се говори на WEBIT 2026 е: „Какво ще работим?“

„От сцената на WEBIT България за 18 поредна година става един от центровете на световната иновация. Вместо ние да отиваме към бъдещето, то идва и каца тук в София. Това е в общия план. Форумът започва на 23 юни сутринта с разговорите, които оформят бъдещето на една държава. Това е т.нар. суверенен AI. Идват хора от цял свят и говорим за това как държавите трябва да развиват своите собствени знания. Защо? Преди три дни Доналд Тръмп забрани на „Антропик“ да изнася извън САЩ последния модел на AI. Вече само американци могат да ползват най-добрите постижения в изкуствения интелект. Всичко останало, което Америка произвежда като изкуствен интелект не може да се използва да кажем от французи, немци, българи. Но ние си имаме прекрасен интелект. България е една от най-иновативните държави в света. Създала е един от най-иновативните продукти, като да речем азбуката. Това е кодът на знанието, което се предава през поколенията. Ние сме много добре позиционирани да създаваме бъдеще. Вече 18 години правим WEBIT. Иначе аз се занимавам с инвестиции във всички тези технологии, които развиват бъдещето. Но искам те да идват и тук в България“, споделя Пламен Русев и пояснява какво означава това – че до 2030 година 40% от работните места няма да съществуват. „Остават 4 години, на всяка една от тях ще изчезват по 10% работни места. Какво означава това? Училищата подготвят децата ни за бъдеще, което не съществува. За работни места, които няма да ги има. Но добрата новина е, че 92 милиона работни места ще изчезнат, но 170 милиона нови работни места ще се появят. С други думи – тук въпросът не е, че хората ще останат безработни. Искаме да кажем на хората – не се плашете, а намерете информацията, която ви е небходима, за да живеете по-добре. Част от тази информация, ние показваме от най-добрите в света. Ключовата дума за бъдещето е „адаптация“. Младите хора, които ни гледат, трябва да са наясно, че ще работят поне 5,6, 7 различни работи през живота си. А не като родителите им, които са работили цял живот една и съща професия. Бъдещето принадлежи на симбиозата между хора, които са активни и мислят критично. И могат да работят с тази нова изключителна сила. Пирамидата на знанието в момента е следната – най-отдолу е знанието, което получаваме в училище, втората част е умението да използваме това знание – и в двете AI е по-добър от нас. По-нататък в пирамидата обаче е как да го използваш, а последното ниво е – защо да го използваш. Това остава в силата на човека – защо правим дадено нещо?“

Според Пламен Русев в наши дни е много важно младите хора да си задават въпроса „Защо правят дадено нещо?“ „Защото например искам дълъг и щастлив живот. Но как да го постигна? Идва следващите въпроси: „Как да използвам технологиите? Как да използвам знанието, което е безкрайно?“

„Ние дадохме възможност на 800 човека да инвестират в най-новите технологии в света. Всички ще бъдат на WEBIT, защото знаят какво се случва. Ще покажем компании, в които сме инвестирали. Хората ще видят създателите на дигитален двойник на сърцето. 60% от смъртността е в следствие на сърдечносъдови заболявания. Вече се решава този проблем“, разказва Пламен Русев и признава, че мечтае за България да се превърне в Hub за AI иновациите. „Това привлича инвестиции, възможности и означава, че всеки българин ще може да прави нещата, които иска. Аз, като инвеститор, гледам компании, които са от един човек и са с милиардна оценка. Тоест станали са т.нар. компании еднорози. Време е и малките държави да осъзнаят огромната мощ, която могат да имат, ако мислят стратегически. Онова, което истински ще се промени в следващите пет години, сред тези 40% е първото – държавната администрация трябва да се намали до минимум. Безсмислено е едни хора да вършат нещо, което изкуственият интелект може да върши в пъти по-бързо от тях. Тези хора могат да правят други и много важни неща за обществото. Затова първо ще говорим за AI за държави, второ – AI за бизнес. За младите хора в следващите 7 до 10 години, ако очакваш да завършиш университет и да те наемат в голяма корпорация са минимални. Повече от 40% от първа работа за завършил вече са изчезнали, ще изчезнат и другите. Младите хора трябва да започнат да мислят като предприемачи. Че в техните ръце заедно с техния телефон могат да направят много хубави неща.“

„WEBIT винаги е било събитие с покани. Ние каним в България 3-4 хиляди човека, които идват безплатно. Правим го, за да покажем света на хората. Тази година обаче сме пуснали 200 отворени билета, които хората могат да си купят в следващите три дни. На 23 юни вечерта събираме най-добрите спортисти, актьори, създатели на бизнес възможности, инвеститори – цвета на България и правим една вечеря, наречена WEBIT Changemakers, която отличава лидери и новатори, променящи средата у нас към по-добро.“

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова