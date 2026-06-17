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Пепелянкови срещу Дамаджанови в "Семейни войни"
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Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Дамаджанови от Стара Загора и семейство Пепелянкови от София.
В двубоя между двете семейства доминираха Пепелянкови, които започваха всеки рунд, но не успяха да запазят всичките си събрани точки. Още в първия, Дамаджанови умело откраднаха точките. Успяха да откраднат и в четвърти рунд, но Пепелянкови все още водеха в резултата. В пети рунд, Дамаджанови отново откраднаха точките и само с три точни отговора в играта и резултат 298:144 точки, отмъкнаха победата от Пепелянкови.
В „Бързи пари“ събраха 169 точки и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.
Днес Дамаджанови ще се изправят срещу семейство Радулови от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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