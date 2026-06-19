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Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Дамаджанови от Стара Загора и семейство Маркови от Пловдив.
В четвъртата си игра, Дамаджанови стартираха с победа в първи рунд, но Маркови успяха да спрат устрема им към още една победа, като откраднаха точките в следващите два рунда. След като спечелиха и четвърти рунд, Маркови събраха достатъчно точки, които Дамаджанови не успяха да достигнат, въпреки че спечелиха последния рунд. С краен резултат 174:150 точки, Маркови продължиха към „Бързи пари“.
В рунда за повече печалби събраха едва 15 точки и това им донесе 1000 лв. от първия им епизод.
Днес Маркови ще се изправят срещу семейство Скандалджиеви от Вакарел.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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