Варна ще бъде домакин на следващата международна бойна галавечер SENSHI 32 Grand Prix с плажно издание и атрактивен формат на открито. На 11 юли от 19:30 ч. плажът в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ ще се превърне в арена на едно от най-вълнуващите бойни събития на сезона – SENSHI 32 Grand Prix.

SENSHI вдига летвата още по-високо - публиката ще види в действие 18 бойци от 12 държави, сред които доказани и известни имена от кикбокс средите в Италия, Бразилия, Португалия, Ирландия, Унгария, Швейцария и др. В бойната карта България ще бъде представена от двама бойци. Българската публика на място ще има възможност да види и подкрепи и двама от най-атрактивните родни кикбоксьори, които SENSHI скоро ще обяви и официално.

Билетите за плажното издание на международна бойна галавечер са официално в продажба в мрежата на Eventim.bg и стартират с цени от 20 евро.

Елиминационен Grand Prix турнир в категория до 85 кг

Професионалната верига ще представи грандиозен SENSHI Grand Prix турнир в категория до 85 кг, в който осем елитни бойци от цял свят влизат в директна елиминация за шампионската титла в средната категория. Предизвикателството е брутално: за да се окичи с шампионския Grand Prix пояс, победителят ще трябва да преодолее три поредни съперника в рамките на една вечер – тест за нечовешка издръжливост, тактика и воля.

Две супер битки в категории до 75 и над 95 кг

Освен епичния Grand Prix турнир, файт картата на събитието включва и две супер битки, които гарантират още екшън на плажната арена: силен сблъсък в категория до 75 кг и мач на тежката артилерия над 95 кг.

Не пропускайте SENSHI 32, защото ви очакват нокаути, чист адреналин и неподправени емоции от първия до последния гонг. Атмосферата на плажа във Варна, комбинирана със световно кикбокс ниво, прави това събитие задължително за посещение от феновете на кикбокса.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова