Нова национална селекция търси „50-те най-добри продукта от България“. Какво представлява проекта и по какви критерии ще бъдат оценявани кандидатите разказва доц. Александър Христов в студиото на „Здравей, България“. Това е уникална за България селекция, която се прави за първи път и няма друга подобна инициатива в света. „50-те най-добри продукта от България“ е неправителствена инициатива, разчитаща на бизнеса, който ще може да покаже на какво е способен.

„Идеята е да покажем, че в момента в България това, което се произвежда и измисля, е много повече от розовото масло, киселото мляко и чушкопека. Искаме да покажем високотехнологични продукти, в сферата на козметиката, храни и напитки... Българските производители могат да кандидатстват в 5 категории: храни и напитки, здраве и козметика, високи технологии, дом и начин на живот, дизайнерски продукти. Всичко от технологични решения, които улесняват живота на хората, софтуерен или готов продукт… Може да е всичко, което си заслужава да покажем на света. Наричаме го селекция защото не е състезание, а подбор на най-добрите продукти, които можем да покажем в България и на международната сцена“ каза Александър Христов, член на Консултативния съвет.

Според Христов това би ни дало допълнително самочувствие, но също така и да подпомогне производителите да открият нови международни пазари. Третата полза е възможността за откриване на нови производители, които да заявят присъствието си на пазара.

След като селекцията се направи, тя ще бъде оценявана в два кръга и ще бъде представена в луксозна книга. Тя ще бъде разпространявана в страната ни и през институциите до международни партньори. Планират се събития, за да може селекцията да придобие международна публичност.

„Тече процес на кандидатстване до 30 септември 2026 г. като се подават заявления през платформата 50best.bg. Има заявен интерес и оценяването ще е в 2 кръга – първият е номинации от българско жури, последвано от международно жури, с авторитетни представители по браншовете по категории, които ще направят финалната селекция. Има различни заявки дори такава от компания, произвеждаща продукти в сферата на машиностроенето. Около края на тази година ще бъде направена финалната селекция и следващата година май месец на официално събитие ще бъде представена луксозната бутикова книга“, даде повече детайли за селекцията гостът.

Христов разяснява, че оценяването се базира на ясна методология и 10 критерии - иновативност и отличимост, произход и автентичност, екологично производство, проследимост и контрол на качество, устойчивост и пазарно представяне, етика и социална отговорност, икономическо и социално въздействие върху местната икономика, дигитална трансформация и достъпност, международно представяне и глобален потенциал, международно признание.

Кандидатури се приемат до 30 септември 2026 г., а повече за инициативата може да бъде открита на официалния сайт на 50best.bg

Редактор: Райна Аврамова