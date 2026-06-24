След девет изключително успешни години като едно от най-разпознаваемите пространства за изкуство, култура и събития в България, считано от 1 юли 2026 г., Vivacom Art Hall Оборище 5 преустановява своята дейност в досегашния си формат по инициатива на своя основател и артистичен директор Деница Гергова. Това решение е част от естествения процес на развитие и трансформация на създадените от нея проекти. В рамките на тази промяна залата продължава да оперира под ново управление, като дейността, свързана със събитийния мениджмънт и управлението на пространството за корпоративни и частни събития, преминава към следващ етап на развитие.

Под нейно ръководство локацията се утвърди като водещ културен център за съвременно изкуство, престижни корпоративни събития, изложби, концерти, литературни срещи и множество артистични проекти, реализирани с участието на български и международни автори.

Деница Гергова насочва своята енергия и професионален опит към новия си проект DG Art Gallery. Всички арт проекти и кураторски инициативи, развивани от нея, ще продължат своя път, надграждайки постигнатото от първата Галерия за модерно изкуство в София – The Gallery of Modern Art и от Vivacom Art Hall Оборище 5.

Създадена с амбицията да представя значими български и чуждестранни автори, актуални художествени практики и проекти с международен обхват, DG Art Gallery ще запази духа на свободния творчески диалог и високите професионални стандарти, които определяха дейността на предходните проекти. Галерията ще продължи активно да работи за популяризирането на българското изкуство в международен контекст и за създаването на нови възможности за глобален културен обмен.

Официално изявление от Деница Гергова:

„Повече от 15 години се развивам в сферата на изкуството и създаването на културно съдържание в България. За мен беше чест през последните години да бъда артистичен директор на това прекрасно културно пространство.

Щастлива и благодарна съм, че заедно успяхме да превърнем една смела идея в реален и водещ културен център. Вярвам, че този успех е резултат от общите усилия на всички, които през годините вложиха своя талант, професионализъм, доверие и енергия.

За мен Vivacom Art Hall Оборище 5 бе много повече от галерия и събитийно пространство. То беше незаменима школа, която изигра ключова роля в професионалното ми израстване, обогати опита ми и отвори пътя ми към реализацията на международни проекти на световната арт сцена.

Днес, стъпвайки върху тези знания и опит, ще продължа да развивам DG Art Gallery в България и на международния арт пазар, както и да подкрепям българското изкуство и неговото присъствие извън пределите на страната.

Бих искала да изкажа своята най-искрена благодарност към прекрасния екип на залата, към всички автори, партньори, колекционери и клиенти, с които извървяхме този път. От сърце благодаря на медиите и на хилядите посетители, които превърнаха това място в живо и вдъхновяващо пространство. Макар тази глава от живота ми да приключва, спомените, приятелствата и постигнатото остават завинаги.“

За Vivacom Art Hall Оборище 5: Над 300 изложби на световни имена и български автори

Галерията откри дейността си с изложба на световноизвестния американски съвременен артист Стивън Уилсън (Stephen Wilson). През годините реализира над 300 изложби, представяйки едни от най-значимите имена в съвременното изкуство.

Сред световните автори, представяни в пространството, са Модернистите на XX век, Деймиън Хърст, Анди Уорхол, Вилем де Кунинг, Кийт Харинг, Джим Дайн и Mr. Brainwash. Галерията реализира две самостоятелни изложби, посветени на Кристо и Жан-Клод, както и изключително успешната изложба „Императриците“ на Деймиън Хърст.

Част от специалните международни гости бяха The Connor Brothers от Великобритания, които посетиха България по покана на галерията. Представени бяха още автори като Рупърт Смит, Дон Кен (Don Ken), Робърт Марс (Robert Mars) и други утвърдени имена на международната сцена.

Vivacom Art Hall Оборище 5 последователно подкрепяше и българското съвременно изкуство чрез изложби на автори като Хубен Черкелов, Греди Асса, Евгени Йонов, Иван Кюранов, Сара Алберт и десетки други художници.

Особена гордост за екипа е конкурсът MOST за съвременно изкуство, който в продължение на девет поредни години се утвърди като значима платформа за откриване, подкрепа и развитие на нови автори.

Успешна взаимовръзка между бизнес и култура

През годините галерията реализира хиляди корпоративни и частни събития – конференции, коктейли, официални вечери, премиери, базари и благотворителни инициативи. Днес капацитетът на залите се използва максимално от водещи компании. Този успех създаде отлична връзка и с културния сезон, като постоянната смяна на публики направи изкуството още по-достъпно за хората.

Днес можем уверено да кажем, че Vivacom Art Hall оставя трайна следа в културния и събитийния живот на столицата. Това нямаше да бъде възможно без доверието на нашите клиенти, партньори, артисти, колекционери, приятели, медии и посетители. Историята продължава с DG Art Gallery.

Редактор: Райна Аврамова