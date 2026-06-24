Христина Джурова бе звездата, която широката публика откри в криминалния сериал „Дъждът оставя следи“, излъчван по NOVA . Днес актрисата е гост в студиото на „На кафе", където разказва за началото на актьорската си кариера до пътя на успеха в театъра и телевизията. Споделя, че баща й е военен пилот, но е артист по душа. Възпитавана е в дисциплина и отговорност, а семейството й е живяло в база граф Игнатиево. Заради силния й глас още 4-годишна я записват в детска вокална формация „Омайниче“ на пеене, последвани от танци и уроци по саксофон.

В началото не желае да изучава изкуство и по съвет на родителите й кандидатства в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Разказва, че на кандидатстудентските изпити е била много притеснена, но Атанас Атанасов я забелязва на консултациите и влиза в негов клас.

Христина споделя, че предпочита да говори зад текстовете на героите си, а не да разказва за себе си. Първото й представление на сцена е в театър 199 в представлението „Семеен съвет“ с режисьор Атанас Атанасов.

„Отидох на кастинг за „Дъждът оставя следи“ и си партнирах с Геро. Много често на кастинги асистент ти подава текста, но когато имаш насреща си актьор се получава много по-истинско. Концентрираш се в партньора и напрежението спада. Той беше много мил и търпелив. Още на следващия ден ми звъннаха, че съм получила ролята. Естествено много се зарадвах, но не го показвах, тъй като изчаках снимките да започнат“, разказва как е попаднала в сериала актрисата.

Христина Джурова участва в различни театрални постановки, сред които „Трейнспотинг“ на 2 юли и „Велика“ на 4 юли в Малък градски театър „Зад канала“.

Следете всичко около „Дъждът оставя следи“ на официалната Facebook страница, в Instagram профила и на сайта на поредицата.

Редактор: Райна Аврамова