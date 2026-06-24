За 23-та поредна година „24 часа“ отличи още 29 достойни българи. Вече две десетилетия вестникът разказва историите за добри хора и техните благородни постъпки, за да ни напомни, че те са сред нас. Сред отличените с приза „Достойните българи 2026" е журналистът в NOVA Галя Щърбева. Като автор на предаването „Да хванеш гората“ тя успява да обедини в една общност предприемчиви българи и чужденци, избрали да живеят далеч от големите градове. Чрез историите на хора, инвестирали средства, знания и усилия в различни устойчиви дейности като земеделие, селски туризъм, животновдство и др., телевизионният формат вдъхновява откриването на нови възможности в българските региони и в развитието на местните общности.

„За мен тази награда е изключителна чест и огромна отговорност да бъда редом до такива невероятни и достойни българи. Вярвам, че тази награда е за участниците в предаването „Да хванеш гората“, защото те са истински герои в живота. Въпреки че са обикновени хора, те създават неща на места, в които дори инфраструктурата е най-малкия проблем, а държавата често отсъства. Вярвам, че това са хората, които създават истинската добавена стойност за икономиката, затова трябва да ги показваме и подкрепяме. Това става възможно чрез платформите на NOVA, която застава зад всяко проявление на тази концепция – предаването „Да хванеш гората“, книгите, базарите, които организираме. Тази награда е за всички нас“, каза водещата на предаването „Да хванеш гората“ Галя Щърбева.

Президентът Илияна Йотова връчи отличието на тазгодишния победител в „Като две капки вода“ - Даниел Пеев – Дънди. Зрителите на NOVA си спомнят, че той дари своята награда за лечението на своя състудент и приятел Боян Христов.

„Много трудно е да се говори за достойнство и достойни българи. Всички ние искаме в България да се случват повече положителни неща и да предадем на тези след нас по-добро бъдеще. Имам огромната привилегия и чест да бъда част от „Достойните българи“. Научена съм да подавам ръка на всеки и съм се стремяла да го правя цял живот. Нека продължим летописа и смисълът е в това, че докато сме хора, доброто няма да изчезне. Искам да пожелая да запазите добротата в сърцата и душите си“, заяви Илияна Йотова по време на церемонията.

Главният оперативен директор на Нова Броудкастинг Груп Вяра Анкова и д-р Димитър Бакалов от Спешното отделение на МБАЛ - Пазарджик връчиха почетния знак „Достоен българин“ на Йорданка Димитрова, санитар от ИСУЛ, която намира и веднага връща портмоне и мъжка чанта с големи суми пари, както и на Антония Банкова от Пловдив, която спасява шофьор в беда на пътя.

„Благодаря на „24 часа“ за тяхната най-достойна иницатива. Всяка година те превръщат един ден в българския ден на благодарността. Днес благодарим на хората направили добро. Те не искат да разказват, не искат шумно да получават похвали, но това са истинските истории. Това са истинските хора. В тези трудни времена Йорданка Димитрова можеше да постъпи и по друг начин, но тя избира почтеността, честността, мисълта за другия. Една малка постъпка може да промени съдба. Затова урокът, за всички нас е - спрете, променете, вижте болката в очите на другия, подайте ръка“, сподели Вяра Анкова.

Медийната платформа „24 часа“ навърши 35 години и я отбелязва с посланието „Щастието – първа новина“. Общността на „Достойните българи“ вече надхвърля 950 души.

Повече информация за събитието, гледайте в репортажа на Мия Димитрова.

Редактор: Райна Аврамова