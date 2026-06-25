Актьорът Даниел Пеев-Дънди дари наградата си от „Като две капки вода“ за лечението на свой приятел, което пък му донесе и отличие от инициативата „Достойните българи 2026“. Жестът на големия победител от хитовото шоу се превърна в една от най-вдъхновяващите истории на годината.

„Благодарен съм на майка ми Ивелина, на приятелите ми и приятелката ми Емилия, които ме подтикваха да помагам. Ние, като мъже, не винаги забелязваме нещата около нас. Опитах се да помогна на един мой състудент - Боян Христов, който е онкоболен и се бори с тежка диагноза. Дарих стойността на спечеления автомобил. Всички много ми съдействаха и парите успях да преведа за две-три седмици. Надяваме се на най-доброто. Радвам се, че ние българите си помагаме и добрите съседи съществуват. Оптимист съм. Въпреки че казват, че сме една от най-нещастните нации, вярвам, че това не е така“, сподели Дънди в ефира на „Здравей, България“.

Актьорът се надява всички хора около него да са здрави и това е най-важното в живота му. „Не ми е важна наградата, а здравето“, допълва той.

„Много ме развълнува това, че всички присъстващи и високо поставени политици стояха с огромно уважение до края на церемонията. Направиха ми впечатление всички спасени животи от полицаи, случайни хора, пожарникари и момичето от Варна, която не спира да помага“, сподели впечатленията от церемонията актьорът.

Доброто, изплетено с гривнички

Докато повечето деца на нейната възраст мислят за игри, приятели и лятна ваканция, 11-годишната Десислава от Варна избира да помогне. След като научава за тежката битка на друго дете с опасно заболяване, тя взима своите ръчно изработени гривнички и излиза на улицата, за да ги продава с една единствена цел – да събере средства за лечение. Само за няколко дни Деси успява да събере над 3000 лева за малката Димана. После помага на друго болно дете. А когато кампаниите приключват, не спира да прави добро. Продължава да изработва гривни и да дарява събраните средства за деца в нужда.

„Връщахме се от семейна почивка с родителите ми и ги чух да говорят за Димана. Предложих им да помогна и те се съгласиха. Поискахме съгласие ит от майката на Димана. Направих кутия, взех си гривничките и започнах да ги продавам. За четири дни събрах 4 400 лева. Не очаквах и мислех, че хората няма да дават толкова пари, но след като разбраха за каузата, започнаха да купуват. Обявявахме във Facebook къде ще съм и мнозина идваха точно при мен, за да си вземат гривничка. Димана се излекува напълно и в момента е усмихната и щастлива“, разказва повече за инициативата си Деси.

След тази кампания младото момиче продължава да помага на друго болно дете.

Президентът Илияна Йотова лично връчи наградата на Десислава и по време на церемонията получи гривна от 11-годишното момиче.

Редактор: Райна Аврамова