В „Социална мрежа” на 26 юни от 15:20 ч. очаквайте:

Екстремни жеги обхванаха Западна Европа, Франция отбеляза 70 температурни рекорда! Да очакваме ли червени кодове и у нас?

Празник на изкуството и духа: Фестивалът „Камджалов” събира световни и вдъхновяващи личности. А легендарният диригент демонстрира как музикалната дарба може да превърне дори математиката в мелодия. В рубриката „Предизвиквам те...” с Деси Жаблянова.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Ивайла Маринова