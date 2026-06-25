Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в петък
В „Социална мрежа” на 26 юни от 15:20 ч. очаквайте:
Екстремни жеги обхванаха Западна Европа, Франция отбеляза 70 температурни рекорда! Да очакваме ли червени кодове и у нас?
Празник на изкуството и духа: Фестивалът „Камджалов” събира световни и вдъхновяващи личности. А легендарният диригент демонстрира как музикалната дарба може да превърне дори математиката в мелодия. В рубриката „Предизвиквам те...” с Деси Жаблянова.
Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.
Редактор: Ивайла Маринова
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