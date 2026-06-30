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Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Меден Рудник и семейство Бареви.
Победителите от предишния епизод Меден Рудник започнаха играта с победа в първи рунд. Втория отиде при Бареви, но Меден Рудник не изостанаха и взеха точките в трети рунд. Четвърти отново беше за Бареви, които успяха да откраднат и така след размяна на рундове двата отбора продължиха към последния рунд с близък резултат. В пети рунд по-бързи бяха Меден Рудник. Те разкриха три от четирите отговора и това им донесе победа в тази битка с 399:143 точки.
В „Бързи пари“ събраха 110 точки и спечелиха още 511,29 € от този епизод.
Днес Меден Рудник ще посрещнат семейство Янакиеви от Елхово.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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