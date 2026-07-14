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Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Искрецови от Искрец и семейство Романски от Роман.
Двете семейства влезнаха в истинска битка за точки и борба за победата до последните минути. Играта откриха Романски с победа в първия рунд. Във втори отново събраха точки, но Искрецови им ги взеха. Романски отвърнаха, като на свой ред откраднаха в трети рунд и поведоха. Но Искрецови успяха да обърнат резултата с победа в четвърти рунд и последния рунд се оказа решаващ и за двата отбора. Във финалната битка, по-бързи бяха Искрецови. Те успяха да разкрият три отговора и си извоюваха победата с 391:143 точки.
В „Бързи пари“ събраха 36 точки и спечелиха 511,29 € от този епизод, които да добавят към семейната сметка.
Днес Искрецови ще посрещнат семейство Невестите от Самоков.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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