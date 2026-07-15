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Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Искрецови от Искрец и семейство Невестите от Самоков.
След две успешни победи, Искрецови този път се препънаха в отбора на Невестите, които започнаха с кражба на точки в първи рунд. Спечелиха втори и трети рунд и отново откраднаха в четвърти. Без нито една точка, Искрецови нямаха шанс да обърнат играта в пети рунд, но успяха да откраднат точките и битката завърши с резултат 259:198 точки в полза на Невестите.
В „Бързи пари“ събраха 109 точки и спечелиха първите си 511,29 € от този епизод.
Днес Невестите ще посрещнат семейство Бижеви от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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