Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева” след новините в 17 часа
В четвъртък в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:
Европарламентът одобри въвеждането на дигитално евро – плюсове и минуси – разговор с евродепута Емил Радев.
И още: безводието в страната и пътната безопасност като личен избор и държавен приоритет – в студиото депутатът от ДБ Свилен Трифонов.
Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.Редактор: Дарина Методиева
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