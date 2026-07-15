В четвъртък в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Европарламентът одобри въвеждането на дигитално евро – плюсове и минуси – разговор с евродепута Емил Радев.

И още: безводието в страната и пътната безопасност като личен избор и държавен приоритет – в студиото депутатът от ДБ Свилен Трифонов.

Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.

Редактор: Дарина Методиева