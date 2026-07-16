Човешки трагедии, непоправими екологични щети и загуби за милиони – само за 2 години у нас са изгорели над 800 000 декара земеделски земи, пасища и горски масиви. Тази събота в „Темата на NOVA” журналистът Мартин Керефейски и операторът Любослав Ангелов тръгват към едни от най-критичните и пожароопасни райони, за да проверят дали и как можем да надделеем в битката с огъня.

Климатолози от цяла Европа са категорични, че сушата и жегите през лятото ще стават все по-безмилостни, а мегапожарите съвсем скоро ще се превърнат в ежедневие. В категорията мегапожар попада и стихията в Пирин през лятото на 2025 година, когато над 4 000 огнеборци, военни, лесничеи и доброволци се включват в гасенето на огъня.

Голяма част от горските пожари у нас са в труднодостъпни местности и въпреки усилията на аварийните екипи – техниката не достига. Все още не са закупени и целеви самолети и хеликоптери за гасене, а страната ни всяка година търси помощ от чужбина. Има ли решение и спасение за горите? И как можем да овладеем човешката небрежност, която причинява 95% от пожарите в България? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Даниел Георгиев.

Гледайте „Гора в пламъци“ в „Темата на NOVA“ на 18 юли, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

Редактор: Райна Аврамова