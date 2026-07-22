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Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Адамс от София и семейство Димитрови от Плевен.
Семействата си размениха по един рунд, като Димитрови взеха първия, а Адамс втория рунд. Третия спечелиха Димитрови и след като успяха да откраднат точките в четвърти рунд, поведоха с голяма разлика в резултата. Адамс обаче не се отказаха. Те трябваше да спечелят всички точки от пети рунд, за да могат да победят. Успяха да разкрият само два, а Димитрови откраднаха и тези точки и взеха победата с 436:33 точки.
Първия опит в „Бързи пари“ донесе на Димитрови 172 точки и 511,29 € печалба от този епизод.
Днес Димитрови ще посрещнат семейство Розите от Казанлък.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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