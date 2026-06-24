Докато горещи вълни обхващат голяма част от Европа, все повече туристи обръщат поглед на север. Вместо почивка на морето, те избират по-прохладни дестинации. Така страни като Швеция, Норвегия и Финландия набират все по-голяма популярност.

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Туристи от САЩ също предпочитат да прекарат почивката си на прохладна дестинация. Миналото лято всеки пети чуждестранен турист в Норвегия е избрал страната, именно за да избяга от горещините, сочат социологически проучвания. Сред посетителите от Южна Европа този дял достига 40%.

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"Според нашите проучванията все повече хора искат да избягат от жегите и екстремното време. В същото време, ако погледнем числата, най-голям прилив на туристи има извън летния сезон. Не знаем как ще се развие ситуацията в бъдеще. Следим внимателно тази тенденция, за да видим дали тя ще доведе до още повече посетители през лятото", каза директор „Туризъм“ в "Innovation Norway" Осе Марте Хоригму.

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Редактор: Никола Тунев