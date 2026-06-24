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Все повече хора избират северните страни за лятната си почивка
Докато горещи вълни обхващат голяма част от Европа, все повече туристи обръщат поглед на север. Вместо почивка на морето, те избират по-прохладни дестинации. Така страни като Швеция, Норвегия и Финландия набират все по-голяма популярност.
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Туристи от САЩ също предпочитат да прекарат почивката си на прохладна дестинация. Миналото лято всеки пети чуждестранен турист в Норвегия е избрал страната, именно за да избяга от горещините, сочат социологически проучвания. Сред посетителите от Южна Европа този дял достига 40%.
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"Според нашите проучванията все повече хора искат да избягат от жегите и екстремното време. В същото време, ако погледнем числата, най-голям прилив на туристи има извън летния сезон. Не знаем как ще се развие ситуацията в бъдеще. Следим внимателно тази тенденция, за да видим дали тя ще доведе до още повече посетители през лятото", каза директор „Туризъм“ в "Innovation Norway" Осе Марте Хоригму.
Още по темата гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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