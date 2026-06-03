Във вторник супер екипът на Даниел Бачорски се сблъска с най-тежката си задача до момента. Искрената загриженост на здравния медиатор Лидия Димитрова отведе „разтребителите“ в Павликени. Вчера те започнаха разчистването на къщата на Алеко. Собственикът е трупал метал и вехтории през последните 15 години.

Битката на непримиримия отряд, който обича реда и чистотата, с планините от боклук изглежда безкрайна. Те успяха да си проправят път и влязоха в къщата. Времето обаче не е на тяхна страна. Непримиримият им дух е единственото, което ги кара да продължават, въпреки студа и обилните валежи.

Екипът се нуждае от багер и още доброволци, а водещият ще направи опит да ги набави чрез силата на социалните мрежи. Колко хора ще се отзоват на призива му за помощ и ще бъдат ли достатъчни 72 часа, за да осигурят на Алеко „живот на чисто“?

Не пропускайте да видите тази вечер от 20:00 ч. в новия епизод на „SOS Разтребители“ по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова