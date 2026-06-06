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В "На Фокус с Лора Крумова" на 7 юни очаквайте
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„Събуди се“: Пътят на бежанците минава и през България, колко сигурна е границата ни?
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Победителят срещу водещия: Дънди атакува Боби Турбото
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„Пресечна точка”: За очакванията на хората за развитието на държавата и защо болно дете живее сред мухъл
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„На кафе“ с Папи Ханс, Дони и Нети и Алекс Сърчаджиева
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„Ничия земя“: Опасните съкровища
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч. до 11.00 ч.
Отново в играта – защо бившият енергиен министър Росен Христов се завърна в политиката?
След тежката катастрофа в София, говорят полицаите, спасили десетки човешки животи.
Там, където се изгубих – Маги Джанаварова пред Мон Дьо.
Музиката лекува. След голямата загуба тя се завръща – Софи Маринова и Йордан Камджалов – заедно на сцената.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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