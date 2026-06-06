Отново в играта – защо бившият енергиен министър Росен Христов се завърна в политиката?

След тежката катастрофа в София, говорят полицаите, спасили десетки човешки животи.

Там, където се изгубих – Маги Джанаварова пред Мон Дьо.

Музиката лекува. След голямата загуба тя се завръща – Софи Маринова и Йордан Камджалов – заедно на сцената.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова