Светът отново е футбол, а милиарди погледи ще бъдат насочени към стадионите в САЩ, Мексико и Канада.

За България обаче това завръщане към американския континент носи и нещо друго - спомен за едно лято, което отдавна е надхвърлило рамките на спорта и за един голмайстор, който със своите шест попадения нареди България сред най-добрите четири отбора в света.

Тридесет и две години по-късно и точно десет след като Христо Стоичков събра световния футболен елит в София за своя бенефисен мач, легендарният номер 8 се завръща в центъра на един различен терен.

На 8 октомври зала „Арена 8888“ е домакин на най-очакваното събитие на 2026 г. STOITCHKOV THE SHOW - авторски мултимедиен спектакъл, в който футболната легенда ще разкаже своята история не така, както светът я познава, а както самият той я е изживял.

За първи път публиката няма да бъде просто зрител. Тя ще бъде част от действието и ще преживее заедно със Стоичков шест десетилетия и шест тематични сцени, всяка със собствен визуален свят, атмосфера и енергия - теренът оживява, спомените придобиват образ, а емблематични гост-участници ще надникват в личния свят на една от най-големите фигури в българския спорт, за да споделят неразказвани моменти от забележителния му живот.

Съвсем скоро билетите за спектакъла ще бъдат пуснати в продажба, а най-големите фенове ще имат възможността първи да получат достъп до най-добрите места в залата чрез сайта www.stoitchkovshow.com.

Повече информация за събитието може да откриете и на Facebook страницата и в Instagram.

Редактор: Боряна Димитрова