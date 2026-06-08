“SOS Разтребители” ще инвестират всичките си сили и умения, за да променят живота на десетки хора в новите епизоди на риалити формата в понеделник и вторник от 20:00 ч. по NOVA. Случаите ще се превърнат в лични каузи за водещия Даниел Бачорски и неговия сплотен и отдаден екип. Непоносима миризма, която измъчва цяла сграда, и борба за ново начало ще предизвикат пълната им мобилизация, а един от разтребителите ще усети и „присъствие от друго измерение“.

Сложен казус очаква супер екипа по време на първата им мисия за седмицата в Етрополе. Блокът, който ще посетят, е одобрен за саниране, но щастието на живущите в него е помрачено. Изпълнението на проекта е блокирано заради спукана тръба, която отвежда мръсната вода на сградата. Всички мазета са наводнени, а миризмата, която се носи и мащаба на аварията са отблъснали всички специалисти, които са се опитали да помогнат. Хората не могат да се справят с проблема и се надяват „разтребителите“ да им подадат ръка. По време на огледа Криси ще усети паранормално присъствие, а всички ще са единодушни, че без специализирана техните няма как да успеят. Ще намерят ли изход от ситуацията?

17-годишно момче от Бяла Слатина е лицето на втория случай, с който ще се сблъска екипа през новата седмица. Животът го е изправил пред много изпитания, сред които и тежко заболяване, което вече е преборил. Сега мечтите на младия мъж са свързани с това да успява да се грижи за майка си и брат си и да има собствено място за рисуване. Той се нуждае от помощ, за да разчисти гаража в семейната къща, който да се превърне в негово ателие. Пълното с вещи помещение обаче не е единственият проблем, който ще види сръчният отряд на Бачорски по време на първото си посещение. Ще успеят ли да станат част от сбъдването на една мечта?

Не пропускайте вълнуващите срещи в новите епизоди на „SOS Разтребители“ – понеделник и вторник в 20:00 ч. по NOVA.

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Редактор: Райна Аврамова