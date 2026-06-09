След като сестрата на профайлъра от Отдела за поведенчески анализ на ФБР Сид Ортис е упоена от маскиран нападател, тя се обръща за помощ към Изабел и екипа, за да заловят един изключително методичен сериен престъпник, който не оставя никакви следи.

След като нюйоркската полиция отказва да започне разследване, Агентът отива лично в Кастил и започва разследване на случая. Докато екипът работи по уликите, те скоро разбират, че са изправени срещу преследвач, който отвлича и сексуално насилва жертвите си, преди да ги откара у дома. Изненадващо за агентите е, че има повече от седемнадесет жертви отпреди години, които остават без разследване. Въпреки трудното си представяне в екипа по време на работата по случая, Кастил решава да работи с Ортис.

Не пропускайте четвърти епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова