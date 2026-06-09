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Професионалистите ще се опитат да сбъднат мечтата на талантливо момче тази вечер от 20:00 ч. по NOVA
Елитният екип на “SOS Разтребители“ приема поредната благородна мисия и се отправя към Бяла Слатина. Водещият Даниел Бачорски е разтърсен от личната история на едно 17-годишно талантливо момче, което иска да помогне на семейството си. Молбата на младежа, който е преборил тежко заболяване, е да получи помощ за разчистването на гаража на семейната къща, който да превърне в ателие за рисуване.
Семейството от майка и две момчета е в затруднено положение, след загубата на бащата. Те правят всичко възможно да се справят с изпитанията, на които ги подлага живота и според възможностите си се грижат за къщата, в която живеят. Въпреки това не успяват да изчистят мухъла, който превзема помещенията и трови въздуха.
Какви изненади очакват Бачорски и екипа в семейния гараж? Какво решение ще предложат опитните професионалисти за справяне с мухъла? Ще успеят ли да помогнат на един млад творец да продължи да развива таланта си?
Следете всичко интересно около „SOS Разтребители“ на официалната Facebook страница, в Instagram и TikTok, както и на сайта на предаването.Редактор: Райна Аврамова
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