Тази вечер „SOS Разтребители“ ще се отправят на поредната тежка мисия в опит да помогнат на младо семейство в нужда – двойка, която живее в двуетажна къща във врачанското село Струпец с тригодишното си дете.

Семейството закупува имота след продажбата на наследствен апартамент, но стопанисването на къща се оказва изпитание за младите родители, които не съумяват да сложат ред в дома си. Те се надяват супер екипът на Даниел Бачорски да им помогне с изхвърлянето на боклука, който вече са събрали, както и с подреждането на домакинството.

Още с пристигането си в Струпец „разтребителите“ бързо ще открият къщата, защото ще забележат „планината от боклуци“. Мъжът е събрал ненужното, за да „улесни“ работата им. Огледът на обекта обаче ще разкрие още колко много работа има.

Това не е единствената изненада, защото мястото е обитавано от нестандартни „домашни любимци“ – мишки и плъхове. Религиозните убеждения на двойката ще провокират Симона лично да се заеме със случая. До какво ще доведе сблъсъкът между различните гледни точки как трябва да живее доброто християнско семейство? Ще се вслушат ли младите родителите в съветите и идеите на професионалистите и защо Даниел ще реши да им подари цял кокошарник?

Не пропускайте да видите тази вечер от 20:00 ч. в новия епизод на „SOS Разтребители“ по NOVA.

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Редактор: Боряна Димитрова