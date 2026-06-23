Националният дворец на културата се превръща в пресечна точка на глобалния технологичен и бизнес елит. Едно от най-значимите събития за бъдещето на икономиката и изкуствения интелект в региона WEBIT 2026 отваря врати в този час, за да събере на една сцена влиятелни лидери, инвеститори, учени и визионери. Репортерът на NOVA Татяна Йорданова ни среща с Пламен Русев, основател на WEBIT FOUNDATION и Аниела Русева, изпълнителен директор на WEBIT FOUNDATION, които споделят за „Здравей, България“ какво ще видят посетителите на форума и какъв е фокусът тази година.

Форумът се провежда за 19-та поредна година, но за първи път ще бъде открит от роботи. Пламен Русев потвърждава, че роботите ще бъдат през цялото време на сцената. Роботът Смоуки се присъединява към разговора, като преди това представя своя танц, изобразяващ сценична треска.

„Щастлива съм, че WEBIT е бил повод в България да кацат над 15 хиляди души от 120 държави. Събитието през последните години е затворено и е само с покани. Отваряме малък брой билети за широката аудитория. Очакваме голям брой предприемачи, инвеститори и хора с дълбоки портфейли, кацащи от различни точки по света. Надяваме се да видят потенциални възможности в България. За мен най-важни са хората, които през последните 19 години правят WEBIT и все още не съм сигурна дали мога да се доверя на роботите. Надявам се да продължаваме да бъдем сцена на диалога за бъдещето в България“, заяви Аниела Русева, изпълнителен директор на WEBIT FOUNDATION.

Пламен Русев припомня, че преди две години е казал в студиото на NOVA, че роботи ще присъстват навсякъде и пророчеството му се сбъдва.

„WEBIT е мястото, в което България се среща със своето бъдеще. Тук се случва това, което хората ще видят след няколко години. Каним няколко хиляди човека като подарък от нас, за да могат да видят това бъдеще и да ги подготвим. Целта ни е България да стане голям хъб за роботика на Европа и света. Ще обявим, че ще отделим огромна сума само за фондове, които да развиват роботика в България. 90 милиона професии ще изчезнат до 2030 година, но ще се появят 170 милиона нови. Това са добри новини и въпросът не се свежда до това, че AI ще вземе работата на някой. Работата му ще бъде взета от човек, който управлява AI. На WEBIT показваме как хората да вземат бъдещето в ръцете си и да се научат да го управляват. Можем да делегираме решения на AI, но не и воля и смисъл. Това са човешките черти, които трябва да запазим. WEBIT показва едно прекрасно бъдеще“, категоричен е основателят на форума Пламен Русев.

„За мен бъдещето е за онези хора, които запазят емпатията, човешкото, способността да работят в екип. Категорична съм, че изкуственият интелект ще вземе работата само на онези, които не могат да работят с него. Затова не спирайте да се развивате, да се учите и да бъдете част от всичко, което се случва. Роботите все още имат нужда от нас хората“, споделя мнението си Аниела Русева.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Райна Аврамова