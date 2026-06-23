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Георги Бачорски насърчава любовта в новия епизод на риалити формата във вторник от 20:00 ч.
Новата мисия на „SOS Разтребители“ ги отведе в пазарджишкото село Звъничево, за да се запознаят с историята на семейство Попови. Много спомени и безброй вещи са се натрупали в семейната къща. Майката и дъщерята Ели и Михаела искат да превърнат мястото в център за здравословен начин на живот, а дългогодишният приятел на момичето - Владимир, също се включва в инициативата.
Работата на обекта е много и Михаела поема нещата в свои ръце като отговорник. Междувременно Георги провежда сериозен разговор с Влади, за да е сигурен в намеренията му. Той е готов да му помогне и да насърчи любовта на младата двойка. На какво мнение ще бъде водещият Даниел Бачорски, когато разбере какво е намислил брат му?
Заговорите и убеждаването между мъжете, стават причина за отсъствието им по време на много от дейностите в къщата, което ще доведе до силно възмущение у Михаела. А новината, че са отишли „на кафе“ ще се превърне в причина за множество коментари.
През какви пречки и трудности ще се наложи да премине екипът от „SOS Разтребители“, за да превърне къщата в уютен център за балансирано хранене и здравословен начин на живот? Как ще завърши мисията на Георги Бачорски – ще чуят ли всички заветното „да“ от Михаела?
Не пропускайте да видите тази вечер от 20:00 ч. в новия епизод на „SOS Разтребители“ по NOVA.
Следете всичко интересно около „SOS Разтребители“ на официалната Facebook страница, в Instagram и TikTok, както и на сайта на предаването.Редактор: Райна Аврамова
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