Министърът на иновациите Иван Василев обяви създаването на консултативен съвет от роботи към ведомството. Това стана ясно на дискусия в рамките на технологичния бизнес форум WEBIT 2026 . Тазгодишното издание на събитието събра на едно място над 3000 инвеститори и визионери. Робърт – първият български хуманоиден робот откри 19-тото издание на едно от най-влиятелните технологични събития и обяви, че светът се още не е готов за това, което предстои.

„Очакваме голям брой предприемачи, инвеститори и хора с дълбоки портфейли, кацащи от различни точки по света. Надяваме се да видят потенциални възможности в България“, заяви Аниела Русева, изпълнителен директор на WEBIT FOUNDATION.

Една от основните теми днес бе тази за изкуствения интелект, а погледите са насочени към роботите.

„В началото на огромен преход сме, в който ще видим по-голямата роля в ежедневието ни на изкуствения интелект – в работата, училище… Но инвестициите, за да стане възможно всичко това, се случват сега“, каза директорът на технологична компания Мат Хуликан.

„Целта ни е България да стане голям хъб за роботика на Европа и света. Въпросът не се свежда до това, че AI ще вземе работата на някой. Работата му ще бъде взета от човек, който управлява AI“, категоричен е основателят на форума Пламен Русев.

И все пак някои от роботите получиха предложения за работа. Министърът на иновациите Иван Василев обяви създаването на консултативен съвет от роботи към ведомството.

„Роботите дават друга гледна точка и е важно и аз като министър на иновациите и дигиталната трансформация да я чуя. Кое друго министерство би било първо ако не Министерството на иновациите“, заяви министър Иван Василев.

„Да, ще стана част от съвета и ще работя за това в България да има по-добри възможности за младите хора. Възможността робот да влезе във властта е шанс за по-прозрачни решения и изчистване на корупцията. Робот във властта означава повече ефективност, по-малко грешки и контрол без емоция“, е становището на роботът Робърт.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Райна Аврамова