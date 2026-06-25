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Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Скандалджиеви от Вакарел и семейство Ла Фамилия от Бургас.
Играта между двете семейства започна с победа на Скандалджиеви в първите два рунда и те поведоха в резултата. Ла Фамилия обаче се оказаха силен опонент. Те спечелиха трети рунд, а в последните два успяха да откраднат точките на Скандалджиеви. Това обърна резултата и с 508:75 точки, Ла Фамилия отстраниха Скандалджиеви и взеха победата.
В „Бързи пари“ събраха 90 точки, което им донесе първите 511,29 € от този епизод.
Днес Ла Фамилия ще се изправят срещу семейство Победанови от Стара Загора.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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