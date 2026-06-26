Арести във Варна заради незаконния град на корпорация „КУБ“. И още – за Стоян Мавродиев, Пепи Еврото и Нотариуса. Специално – главният секретар на МВР Любомир Николов.

Новата власт, новият бюджет, новата геополотика. Журналистите Александър Симов и Сибина Григорова.

Дилъри на щастие: Съседи срещу съседи. Кой разпространява дрога в ромските махали?

„Много поздрави“ от Скопие: Ултиматум за извинение и заплахи за съд след разкритие в български подкаст, че собственик на македонска телевизия има българско гражданство.

Камерите го обичат, но той откри мястото си зад обектива. Владимир Карамазов пред Лора Крумова.

Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.

Редактор: Райна Аврамова