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„Събуди се“: Разкрития за тайното общество, въвличащо последователите в зависимости и финансови загуби
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„Пресечна точка”: За разследването по казуса „Баба Алино” и омразата в публичната реч
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"Съдебен спор" поради отказ от родителство
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„На кафе“ с Петър Калчев, Михаела Маринова, Илиян и Ралица Паскалева
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„Ничия земя“: Новите братушки във Вакарел
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Удовлетворителна игра и добра печалба в "Сделка или не"
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Арести във Варна заради незаконния град на корпорация „КУБ“. И още – за Стоян Мавродиев, Пепи Еврото и Нотариуса. Специално – главният секретар на МВР Любомир Николов.
Новата власт, новият бюджет, новата геополотика. Журналистите Александър Симов и Сибина Григорова.
Дилъри на щастие: Съседи срещу съседи. Кой разпространява дрога в ромските махали?
„Много поздрави“ от Скопие: Ултиматум за извинение и заплахи за съд след разкритие в български подкаст, че собственик на македонска телевизия има българско гражданство.
Камерите го обичат, но той откри мястото си зад обектива. Владимир Карамазов пред Лора Крумова.
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.Редактор: Райна Аврамова
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