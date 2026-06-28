В „Социална мрежа” на 29 юни от 15:20 ч. очаквайте:

СЗО предупреди: горещините се превръщат в една от най-смъртоносните заплахи за здравето! Нечуваните жеги идват към България, кои са най-уязвимите групи и как да предотвратим прегряването?

Да караш колело в града: предизвикателствата пред велосипедистите у нас, изолираната и разпокъсана инфраструктура и добрите практики в чужбина.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Дарина Методиева