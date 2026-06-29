Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS във вторник
В „Социална мрежа” на 30 юни от 15:20 ч. очаквайте:
Пореден случай на жестокост към животни, осем новородени кученца бяха пребити до смърт в Полски Тръмбеш. Ще има ли най-сетне у нас работещи механизми за прилагане на закона?
„Утешенията на философията”: Практични съвети за съвременния живот от трудовете на шестима от най-великите мислители в древността.
Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.Редактор: Цвета Лазаркова
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