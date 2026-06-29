В „Социална мрежа” на 30 юни от 15:20 ч. очаквайте:

Пореден случай на жестокост към животни, осем новородени кученца бяха пребити до смърт в Полски Тръмбеш. Ще има ли най-сетне у нас работещи механизми за прилагане на закона?

„Утешенията на философията”: Практични съвети за съвременния живот от трудовете на шестима от най-великите мислители в древността.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Цвета Лазаркова