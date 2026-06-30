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Тримата братя Бачорски ще помогнат на майка на четири деца да започне на чисто тази вечер от 20:00 ч.
Разтърсваща семейна история ще разчувства водещия Даниел Бачорски и неговия безстрашен супер екип в новия епизод на “SOS Разтребители“ тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Те ще посетят къща в столичен квартал, където купища вещи, които са събирани, за да бъдат от полза, са се превърнали в ненужни боклуци.
След като губи внезапно своя спътник в живота, майка изпада в безизходица – налага ѝ се да отглежда съвсем сама както тримата си сина, така и своя племенник.
Отношенията в семейството са хармонични, но това не личи по семейната къща. От мазето през гаража до тавана, а и в целия двор на имота цари пълен безпорядък. Изпод купищата ненужни вещи обаче разтребителите ще се натъкнат не на какво да е, а на лек автомобил. Каква ще бъде съдбата на превозното средство и подготвен ли е екипът за поредното наглед непреодолимо предизвикателство?
Постижима ли е мечтата на семейството да заживее на чисто под един покрив и ще се повтори ли историята от обичаната народна приказка „Дядовата ръкавичка“ на Елин Пелин, която учи децата на споделяне, гостоприемство, задружност и на това, че „където има място за двама, ще се намерят и за трима“, гледайте тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.
Следете всичко интересно около „SOS Разтребители“ на официалната Facebook страница, в Instagram и TikTok, както и на сайта на предаването.Редактор: Боряна Димитрова
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