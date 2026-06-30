В „Социална мрежа” на 1 юли от 15:20 ч. очаквайте:

Изкуственият интелект може да помогне за усъвършенстването на киберзащитата, но също така ускорява скоростта, мащаба и сложността на киберзаплахите. Какви рискове крият новите технологии?

Националният туристически фестивал се завръща за трета поредна година. Керана и космонавтите, и ансамбъл „Шевица” са сред акцентите в програмата. А какво още – от организаторите.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Мария Барабашка