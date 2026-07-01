В „Социална мрежа” на 2 юли от 15:20 ч. очаквайте:

Недостиг на лекари в малките населени места и назряваща криза в Спешната помощ: може ли проблемът да се реши с лекарски асистенти, фелдшери и парамедици?

„Малък сезон“ 2026, „В търсене на изгубените ценности“: Дванайсет денонощия театрална работилница „Сфумато" ще радва почитателите си с оригинални представления, ателиета, дискусии и срещи.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Дарина Методиева